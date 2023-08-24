Число пенсионеров в России снизилось на 404 тысячи за полгода

Издание отмечает, что 1 января 2023 года в стране было 41,78 млн пенсионеров, 1 июля — 41,38 млн. Это минимальное количество с 2019 года — за время действия пенсионной реформы.

Число работающих пенсионеров в России по итогам первой половины года составило 7,8 млн человек (на 82 500 ниже, чем в январе), в среднем они получали 16 114 рублей. При этом неработающих пенсионеров в стране оказалось 33,5 млн (меньше на 322 тысячи), средний размер выплат этой категории россиян составил 20 260 рублей.

По данным на начало июля пенсии по старости получали 33,8 млн человек, по инвалидности — 2,2 млн, по потере кормильца — 1,4 млн, социальные пенсии — 3,4 млн.

Эксперты связывают сокращение количества пенсионеров с тем, что россияне не выходят на пенсию по старости в переходном периоде пенсионной реформы. Так, в 2023, 2025 и 2027 годах на пенсию смогут выйти граждане, которым она положена досрочно.

