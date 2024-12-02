Депутат Госдумы Хамитов призвал запретить курение на ходу

Заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов («Новые люди») направил обращение главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко с предложением ввести запрет на курение на ходу. Текст соответствующего документа приводит РИА Новости.

В обращении отмечается, что запрет курения на ходу сделает города более чистыми и приятными для проживания. Кроме того, указывается, что запрет будет способствовать снижению распространения курения среди молодежи.

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По словам Хамитова, главной задачей для россиян является вырастить здоровое молодое поколение, приобщение к спорту и здоровому образу жизни с самых ранних лет играет огромную роль в оздоровлении людей.

Ранее пульмонолог клиники Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктория Вавилова сообщила, что курение вейпов может спровоцировать развитие «попкорновой» болезни легких или бронхиолита из-за содержания в составе жидкости ароматизатора диацетила, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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