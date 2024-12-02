Депутат Госдумы Хамитов призвал запретить курение на ходу
Заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов («Новые люди») направил обращение главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко с предложением ввести запрет на курение на ходу. Текст соответствующего документа приводит РИА Новости.
В обращении отмечается, что запрет курения на ходу сделает города более чистыми и приятными для проживания. Кроме того, указывается, что запрет будет способствовать снижению распространения курения среди молодежи.
По словам Хамитова, главной задачей для россиян является вырастить здоровое молодое поколение, приобщение к спорту и здоровому образу жизни с самых ранних лет играет огромную роль в оздоровлении людей.
Ранее пульмонолог клиники Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктория Вавилова сообщила, что курение вейпов может спровоцировать развитие «попкорновой» болезни легких или бронхиолита из-за содержания в составе жидкости ароматизатора диацетила, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России набор продуктов для новогоднего стола подорожал на 11,4%
- В исправительной колонии в Рыбинске произошел пожар
- СМИ: Девелоперы столкнулись с риском банкротства из-за высокой закредитованности
- Элтон Джон объявил о потере зрения после тяжелой инфекции
- Костин спрогнозировал сохранение курса доллара на уровне чуть выше 100 рублей
- Депутат Госдумы Хамитов призвал запретить курение на ходу
- Большой театр открыл продажу билетов на балет «Щелкунчик»
- Шольц прибыл в Киев для переговоров с Зеленским
- Матвиенко допустила попытку начала переговоров по Украине в 2025 году
- Захарова высмеяла решение Байдена помиловать сына
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru