Депутат Госдумы Хамитов призвал запретить курение на ходу

По словам Хамитова, главной задачей для россиян является вырастить здоровое молодое поколение, приобщение к спорту и здоровому образу жизни с самых ранних лет играет огромную роль в оздоровлении людей.

Ранее пульмонолог клиники Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктория Вавилова сообщила, что курение вейпов может спровоцировать развитие «попкорновой» болезни легких или бронхиолита из-за содержания в составе жидкости ароматизатора диацетила, передает «Радиоточка НСН».

