Росстат сообщил о росте реальной зарплаты в мае на 13,3%
В мае 2023 года реальная заработная плата россиян выросла на 13,3%, следует из данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат).
Отмечается, что среднемесячная начисленная заработная плата в мае текущего года достигла 72,8 тысячи рублей. В годовом выражении рост составил 16,1%.
В апреле министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что реальные зарплаты в России в 2023 году увеличатся на 5%.
По данным Росстата, суммарная задолженность по зарплате в России по данным на 1 июля составила 564,5 миллиона рублей, сообщает «Радиоточка НСН».
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