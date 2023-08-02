Росстат сообщил о росте реальной зарплаты в мае на 13,3%

Отмечается, что среднемесячная начисленная заработная плата в мае текущего года достигла 72,8 тысячи рублей. В годовом выражении рост составил 16,1%.

В апреле министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что реальные зарплаты в России в 2023 году увеличатся на 5%.

По данным Росстата, суммарная задолженность по зарплате в России по данным на 1 июля составила 564,5 миллиона рублей, сообщает «Радиоточка НСН».

