Депутат Горелкин призвал бороться с псевдоврачами

Парламентарий сравнил псевдоврачей с финансовыми блогерами, которые «по факту занимаются инвестиционным консультированием без предусмотренного законом статуса» и спасаются от ответственности «припиской о том, что их контент не является инвестрекомендацией».

Горелкин указал, что в Минфине предложили разработать для инвестблогеров специальные стандарты, и призвал Минздрав ввести аналогичные нормы.

«Нужно бороться... с непонятными гражданами, что выдают себя за врачей, не имея при этом даже базового медицинского образования... по уровню угрозы для общества эти ребята намного опаснее любых инвестблогеров», - заключил депутат.

Ранее Горелкин заявил, что размещённая на Википедии статья с описанием способов обхода блокировок, может стать причиной блокировки ресурса в России, сообщает RT.

