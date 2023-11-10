Депутат Горелкин предложил отменить безлимитный доступ к YouTube

Зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в своём Telegram-канале заявил, что сотовые операторы могли бы отменить безлимитный доступ абонентов к YouTube.

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По его словам, это позволит им уменьшить износ оборудования.

«По разным данным, доля трафика американского видеохостинга варьируется от 30 до 50%... у всех операторов... есть опции, делающие его нетарифицируемым за скромную ежемесячную плату в 100-200 рублей», - написал Горелкин.

Парламентарий добавил, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не будет против подобного совместного решения операторов.

Ранее Горелкин заявил, что перед блокировкой YouTube следует сформировать альтернативы, а для развития полноценного конкурента потребуется не менее пяти лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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