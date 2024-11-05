Депутат Горелкин не согласился с Эрнстом, сравнившим Джобса с Гитлером

Сравнивать создателя iPhone Стива Джобса с Адольфом Гитлером — «чересчур». Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Эрнст: Первый канал продолжит работать с дипфейками и нейросетью

Комментируя высказывание гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста, он отметил, что раздражение технологическими новшествами во все времена было свойственно «представителям старшего поколения».

«По этой логике в список злодеев можно смело включать и изобретателя телевизора: люди начали меньше общаться друг с другом и начали больше времени проводить за просмотром телевизионных каналов, в том числе «Первого», - указал парламентарий.

Горелкин добавил, что не согласен с тем, что смартфоны негативно повлияли на внутрисемейные отношения, так как раньше приходилось писать письма и совершать междугородние звонки из отделений связи, а теперь можно просто сделать видеозвонок.

Ранее Эрнст заявил, что считает Стива Джобса вредной фигурой для общества, сравнив его с Адольфом Гитлером, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По его словам, влияние iPhone негативно сказывается на человеческих отношениях, поскольку смартфоны привели к ослаблению личных связей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СмартфоныДепутатКонстантин Эрнст

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