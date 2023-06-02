Депутат Горелкин: блокировать YouTube сейчас невозможно
Заблокировать видеохостинг YouTube нельзя по техническим причинам. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в общении с участниками программы «Мастерская новых медиа», пишет ТАСС.
Парламентарий назвал YouTube враждебным России сервисом. При этом он признал, что альтернативы видеохостингу сейчас нет.
Горелкин уточнил, что к сентябрю завершится тестирование видеосервиса «VK видео». Он призвал публиковать контент сразу на нескольких площадках.
«Сейчас лучше продолжать публиковать видео в YouTube, но заливать одновременно и в «Дзен», и в VK - постепенно переходить туда», - посоветовал депутат.
Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко заявил, что в России за один день может заработать «китайский файрвол», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru