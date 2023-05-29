Wikimedia Foundation подал в суд на Генпрокуратуру из-за блокировок в «Википедии»
Фонд Wikimedia Foundation (владелец «Википедии») подал в суд на Генпрокуратуру РФ и Роскомнадзор из-за блокировки данных в «Википедии», сообщает «Интерфакс».
Административные иски фонда Тверской суд Москвы рассмотрит в июле.
Ранее заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в своем Telegram-канале заявил о создании российского аналога Википедии. По его словам, размещаться энциклопедия будет на российских серверах, управлять ею будет российское АНО «Интернет-энциклопедия Рувики» под руководством Владимира Медейко, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru