Депутат ГД: Лайками к фейковым новостям может заинтересоваться Следственный комитет

Следственный комитет может заинтересоваться поведением граждан в социальных сетях, заявила депутат Госдумы Алла Салаева в пресс-центре НСН.

«Лайк – это не информация, это действие. Внимание к человеку, который изначально понимает, что там идет призыв, возможно. Это будет анализироваться в рамках следственных действий, если эта новость вызовет внимание со стороны Следственного комитета», - отметила она.