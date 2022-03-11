Депутат ГД: Лайками к фейковым новостям может заинтересоваться Следственный комитет

Алла Салаева отметила, что это может касаться информации, которая содержит какие-либо призывы. 

Следственный комитет может заинтересоваться поведением граждан в социальных сетях, заявила депутат Госдумы Алла Салаева в пресс-центре НСН.

«Лайк – это не информация, это действие. Внимание к человеку, который изначально понимает, что там идет призыв, возможно. Это будет анализироваться в рамках следственных действий, если эта новость вызовет внимание со стороны Следственного комитета», - отметила она.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:Информационная ВойнаСледственный КомитетСоцсети
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