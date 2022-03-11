Депутат Чепа назвал российские законы слишком демократичными

Российские законы по сравнению с законодательством других стран являются чересчур демократичными, заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в пресс-центре НСН.

«У нас очень многие законы чересчур демократичные. На самом деле это так. Если сегодня мы принимаем законы о контрсанкциях, то во многих странах уже давно действуют законы, которые не позволяли действий, направленных против власти, такое там пресекается сразу и очень жестко», - отметил он.

Информационная война, которая была объявлена России Западом, привела к необходимости спецоперации на Украине, заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в пресс-центре НСН ранее.

