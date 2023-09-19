Депутат ГД Камарзина продезинфицировала коллег, чтобы защититься от болезней
Депутат Государственной Думы Раиса Камарзина, которая принесла с собой на заседание диспенсер, аэрозоль-антивирус и продезинфицировала сидевших рядом коллег, рассказала в интервью «Газете.Ru», что другие депутаты хорошо отнеслись к ее действиям.
Она отметила, что принесла с собой средства защиты, потому что все депутаты приехали из разных регионов. По словам Камарзиной, диспенсер у нее всегда с собой.
Депутат подчеркнула, что планирует вакцинироваться от гриппа, и будет носить маску, если снова произойдет всплеск заболеваемости коронавирусом.
Ранее сообщалось, что из-за роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 в Доме правительства с 18 сентября введут масочный режим. В Госдуме и Кремле к таким мерам пока прибегать не стали. По словам Дмитрия Пескова, в администрации президента ждут рекомендаций врачей, передает «Радиоточка НСН».
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