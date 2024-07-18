Депутат Гарин не стал связывать рост цен на такси с введением закона
18 июля 202413:40
Николай Грутов
Главная задача – навести порядок и обеспечить безопасность в сфере такси, отметил в эфире НСН депутат Олег Гарин.
Рост цен на поездки на такси не связан только с введением закона о такси, заявил депутат Госдумы, член комитета ГД по транспорту Олег Гарин в пресс-центре НСН.
«Первого сентября 2023 года вступил в силу закон №580-ФЗ, которым установлены новые правила работы такси. Закон готовился долго, в процессе его обсуждения было внесено более 200 поправок. Изменения в сфере оказания услуг такси произошли значительные. Созданы три реестра: реестр перевозчиков, реестр служб заказа и реестр легковых такси. Установлены требования к водителям. К работе в такси не допускаются водители с непогашенной судимостью по «тяжелым» статьям, а также с большим количеством непогашенных штрафов. Повторю, главная наша задача - навести порядок и обеспечить безопасность. К сожалению, в последнее время наблюдается рост стоимости услуг такси, но это, думаю, нельзя объяснять только введением закона», - сказал Гарин.
Ранее депутат Госдумы, член комитета ГД по транспорту Олег Гарин в пресс-центре НСН отметил, что в сфере такси не хватает 72 тысяч водителей, вместе с тем наблюдается серьезная нехватка автомобилей такси, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru