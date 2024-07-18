Общественный совет по развитию такси: Многие водители не читали закон о такси

Закон действует менее года, и говорить о его эффективности или неэффективности преждевременно, отметила в эфире НСН Ирина Зарипова. 

Многие таксисты в России не читали положения закона о такси, а пассажиры вникают в эти положения только в случае форс-мажорных ситуаций, заявила глава Общественного совета по развитию такси в России Ирина Зарипова в пресс-центре НСН.

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«Иногда восприятие пассажирами и водителями закона о такси может отличаться от реальной ситуации… Так как со стороны пассажиров вникание в положения закона происходит в случаях наступления форс-мажорных ситуаций. А многие водители, к сожалению, не читали текст закона и, как показывает исследование, предлагают нормы, которые уже прописаны. Закон действует менее года, и говорить о его эффективности или неэффективности преждевременно», - сказала Зарипова.

При этом она отметила, что в сфере такси наблюдается серьезный дефицит кадров.

«Мы видим самую большую угрозу не в законе или его требованиях, а в дефиците водителей такси, который усиливается с каждым днем. Это ведет к экономическим потерям компаний такси, а также к быстрому росту цен. Решать вопрос дефицита водителей такси нужно комплексно. Мы в ближайшее время готовим свои предложения по сокращению дефицита водителей такси. Среди предложений есть интересные идеи, взятые из практики советских времен периода великих строек», - резюмировала Зарипова.

Ранее депутат Госдумы, член комитета ГД по транспорту Олег Гарин в пресс-центре НСН отметил, что в сфере такси не хватает 72 тысяч водителей, вместе с тем наблюдается серьезная нехватка автомобилей такси, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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