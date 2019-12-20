Депутат-единоросс вручил детям подарки со своим портретом

20 декабря 201914:17

Детям в Ульяновске вручили новогодние наборы конфет, украшенные портретом депутата городской думы областного центра от партии «Единая Россия» Антона Антипова. Подарки распространили в школах и детских садах.

Такая акция вызвала неоднозначную реакцию в обществе и среди пользователей социальных сетей. В основном сообщение восприняли с юмором.

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Сам народный избранник о правящей партии говорит, что вручает такие подарки с собственным образом уже не первый год. Цена одной коробки — 169 рублей, сообщает Ura.ru.

Антипов не видит ничего необычного в таком поступке. Депутат считает, что люди критично восприняли его, поскольку чрез год предстоят выборы в Госдуму.

Ранее политические технологи и партийные функционеры оценили в эфире НСН возможную ставку на малые партии ради получения конституционного большинства в 2021 году.

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Фото: telegram-канал «Компромат Ульяновск»
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