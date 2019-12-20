Депутат-единоросс вручил детям подарки со своим портретом
Детям в Ульяновске вручили новогодние наборы конфет, украшенные портретом депутата городской думы областного центра от партии «Единая Россия» Антона Антипова. Подарки распространили в школах и детских садах.
Такая акция вызвала неоднозначную реакцию в обществе и среди пользователей социальных сетей. В основном сообщение восприняли с юмором.
Сам народный избранник о правящей партии говорит, что вручает такие подарки с собственным образом уже не первый год. Цена одной коробки — 169 рублей, сообщает Ura.ru.
Антипов не видит ничего необычного в таком поступке. Депутат считает, что люди критично восприняли его, поскольку чрез год предстоят выборы в Госдуму.
Ранее политические технологи и партийные функционеры оценили в эфире НСН возможную ставку на малые партии ради получения конституционного большинства в 2021 году.
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