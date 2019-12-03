Филигранное спойлерство «Единой России»
Политтехнологи и партийные функционеры оценили ставку на малые партии ради получения конституционного большинства в 2021 году.
Парламентские выборы 2021 года «Единая Россия» выиграет с помощью малых партий-спойлеров. Как пишут «Ведомости», сценарий перераспределения голосов не прошедших 5-процентный барьер партий в пользу «Единой России обсуждается сейчас в администрации президента. Перед партией ставят задачу получить в нижней палате конституционное большинство, то есть провести более 300 депутатов.
Идея состоит в том, чтобы помочь большому числу малоизвестных партий-спойлеров собрать подписи для участия в выборах. Когда они предсказуемо проиграют, то голоса их избирателей будут перераспределены в пользу партий, прошедших в Госдуму. Предполагается, что «Единой России», как доминирующей партии, достанется основная часть этих избирателей. Вместе с провластными одномандатниками это должно обеспечить ей искомое большинство. При этом реальную оппозицию вроде Алексея Навального или Дмитрия Гудкова, которые могут сфокусировать на себе протестный электорат, к выборам не допустят.
Замсекретаря генсовета «Единой России», сенатор Андрей Климов рассмеялся в ответ на вопрос НСН о подобной тактике партии на выборах 2021 года.
«Я заместитель секретаря генерального совета партии «Единая Россия». Все, что вы мне рассказываете, я слышу в основном из газет типа «Ведомости». Никаких других подтверждений тому нет. И ничего подобного мы с коллегами по партии не обсуждали», - заверил парламентарий.
Иначе думает президент холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко. В эфире НСН он признал, что технология спойлерских партий может быть использована властью.
«Но у нее тоже есть свои минусы, потому что если эти партии будут активно критиковать партию власти, то они будут усиливать протестную повестку. А если они будут беззубыми, то отнимать голоса они будут не у оппозиционных проектов, а у «Единой России».
Так что эта история требует очень серьезных расчетов и безукоризненной реализации, что достаточно сложно в условиях новой информационной реальности.
Одно дело, когда кампания проходит в условиях тотального доминирования государства в информационном пространстве, как это было до недавнего времени. Сейчас, в эпоху господства интернета, социальных сетей, мессенджеров, контролировать повестку выборов гораздо сложнее», - пояснил политтехнолог.
Как пример опасной для власти ситуации он привел выборы мэра Москвы 2013 года. «Было большое количество квазиоппозиционных кандидатов, которые критиковали власть. Но в итоге от протестной повестки основным выгодоприобретателем стал наиболее радикально оппозиционный кандидат – Алексей Навальный, оказавшийся на грани прохождения во второй тур. Если Навального не будет, протестный электорат может сфокусироваться на новых фигурах. Как раз в фигуре Навального я не вижу большой проблемы для власти. Но могут достаточно быстро появиться новые лидеры», - заметил Минченко.
При этом, как считает собеседник НСН, власть крайне заинтересована в конституционном большинстве «Единой России» в новом созыве Госдумы.
«Следующему президенту конституционное большинство лишним не будет. Да и Путину, потому что в период с 2021 по 2024 год еще его срок при новом составе Государственной думы. Я не исключаю, что одним из элементов транзита будет какая-то коррекция Конституции. Обсуждается множество вариантов, например, дополнительные полномочия Совета безопасности или перераспределение полномочий в пользу парламента. Какого-то готового решения нет, это все на этапе проектирования», - сказал эксперт.
Напомним, сейчас правом участия в выборах в Госдуму обладают 52 партии. 13 из них могут выдвигать кандидатов без сбора подписей. Такую опцию получают партии, набравшие более 3% голосов на последних думских выборах или имеющие фракцию хотя бы в одном региональном парламенте. Остальным нужно будет собрать 200 тысяч подписей.
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