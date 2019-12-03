Филигранное спойлерство «Единой России»

Парламентские выборы 2021 года «Единая Россия» выиграет с помощью малых партий-спойлеров. Как пишут «Ведомости», сценарий перераспределения голосов не прошедших 5-процентный барьер партий в пользу «Единой России обсуждается сейчас в администрации президента. Перед партией ставят задачу получить в нижней палате конституционное большинство, то есть провести более 300 депутатов.

Идея состоит в том, чтобы помочь большому числу малоизвестных партий-спойлеров собрать подписи для участия в выборах. Когда они предсказуемо проиграют, то голоса их избирателей будут перераспределены в пользу партий, прошедших в Госдуму. Предполагается, что «Единой России», как доминирующей партии, достанется основная часть этих избирателей. Вместе с провластными одномандатниками это должно обеспечить ей искомое большинство. При этом реальную оппозицию вроде Алексея Навального или Дмитрия Гудкова, которые могут сфокусировать на себе протестный электорат, к выборам не допустят.

Замсекретаря генсовета «Единой России», сенатор Андрей Климов рассмеялся в ответ на вопрос НСН о подобной тактике партии на выборах 2021 года.