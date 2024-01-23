Роскомнадзор оштрафовал каналы и видеосервисы на 50 млн рублей по закону об ЛГБТ
Роскомнадзор с декабря 2022 года выписал около ста административных протоколов за демонстрацию ЛГБТ-контента (движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России) несовершеннолетним и его пропаганду на телевидении и в онлайн-сервисах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что общая сумма выписанных федеральной службой штрафов превысила 50 млн рублей.
В частности, Роскомнадзор составил 52 административных протокола против онлайн-кинотеатров за демонстрацию нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних, еще два протокола — за их пропаганду. Суды назначили штрафы в размере свыше 30,5 млн рублей.
Кроме того, ведомство составило 34 протокола в отношении телеканалов за демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений несовершеннолетним, шесть — за ЛГБТ-пропаганду. Общая сумма штрафов составила почти 20 млн рублей.
Известно, что среди оштрафованных — сервисы Movix и Peers.TV, онлайн-кинотеатры «Кинопоиск», «Иви», Okko и Start, телеканалы «Точка ТВ» и «Жара».
Верховный суд РФ в ноябре признал движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его деятельность в стране, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru