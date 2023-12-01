Телеканал Aiva оштрафовали за ЛГБТ-пропаганду в клипе Сергея Лазарева
Выборгский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал музыкальный телеканал Aiva за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, сообщает объединённая пресс-служба судов города.
Уточняется, что штраф был назначен за трансляцию клипа певца Сергея Лазарева «Так красиво», в котором Роскомнадзор обнаружил ЛГБТ-пропаганду.
«Отдельно стоит обратить внимание на фрагмент... демонстрирующих взаимодействующие кисти рук... их индивидуальные особенности (волосяной покров, форма ногтевой пластины, маникюр, украшения) позволяют их воспринимать как принадлежащие двум разным людям одного пола», - говорится в протоколе.
По решению суда ООО «Аива» был назначен штраф в размере 500 тысяч рублей.
Ранее Верховный суд РФ признал экстремистским и запретил в России международное общественное движение ЛГБТ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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