Телеканал Aiva оштрафовали за ЛГБТ-пропаганду в клипе Сергея Лазарева

Уточняется, что штраф был назначен за трансляцию клипа певца Сергея Лазарева «Так красиво», в котором Роскомнадзор обнаружил ЛГБТ-пропаганду.

«Отдельно стоит обратить внимание на фрагмент... демонстрирующих взаимодействующие кисти рук... их индивидуальные особенности (волосяной покров, форма ногтевой пластины, маникюр, украшения) позволяют их воспринимать как принадлежащие двум разным людям одного пола», - говорится в протоколе.

По решению суда ООО «Аива» был назначен штраф в размере 500 тысяч рублей.

Ранее Верховный суд РФ признал экстремистским и запретил в России международное общественное движение ЛГБТ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

