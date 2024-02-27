Депутат допустил, что к сбою в работе Telegram могла привести хакерская атака

«Очень занятно было наблюдать, как некоторые Telegram-каналы начали обвинять во всем государство. Опять та же песня про блокировку зарубежных ресурсов перед выборами и прочая конспирология», - добавил он.

По мнению депутата, текущее непростое время выдвигает особые требования к кибербезопасности и требует грамотной и слаженной работы IT-специалистов.

27 февраля пользователи Сети пожаловались на массовые сбои в работе мессенджеров Telegram, WhatsApp и Viber, а также видеохостинга YouTube. Генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин в беседе с «Радиоточкой НСН» предположил, что к подобному исходу могло привести тестирования какого-нибудь нового российского программного обеспечения.



