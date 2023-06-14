Депутат Делимханов впервые ответил на сообщения о своем ранении

Делимханов заявил, что с ним все хорошо. Он поблагодарил тех, кто переживал и волновался за него.

«Сатанисты и нацисты не дождутся!» - добавил парламентарий.

О ранении Делимханова 14 июня сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Госдумы. Украинские Telegram-каналы распространили информацию о его гибели.

Глава Чечни Рамзан Кадыров позже заявил, что парламентарий «жив-здоров и даже не ранен», передает «Радиоточка НСН».

