Депутат Делимханов впервые ответил на сообщения о своем ранении
Депутат Госдумы от Чеченской республики Адам Делимханов прокомментировал сообщения о своем ранении в зоне проведения спецоперации на Украине. Он разместил пост в своем Telegram-канале.
Делимханов заявил, что с ним все хорошо. Он поблагодарил тех, кто переживал и волновался за него.
«Сатанисты и нацисты не дождутся!» - добавил парламентарий.
О ранении Делимханова 14 июня сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Госдумы. Украинские Telegram-каналы распространили информацию о его гибели.
Глава Чечни Рамзан Кадыров позже заявил, что парламентарий «жив-здоров и даже не ранен», передает «Радиоточка НСН».
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