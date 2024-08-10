Депутат Чернышов предложил ввести кешбэк на покупку школьных товаров

Программу «Школьный кешбэк» — автоматический налоговый вычет за покупку принадлежностей для школы к 1 сентября — следует ввести в России, с соответствующей инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Об этом пишет РИА Новости.

Депутаты захотели ограничить наценки на школьные товары

Парламентарий направил заместителю председателя правительства Дмитрию Чернышенко обращение, в котором просит рассмотреть возможность установления такого вычета на приобретение канцтоваров, учебников, формы и других школьных принадлежностей для семей с детьми младше 17 лет. По мнению Чернышова, мера станет хорошей поддержкой для бюджета россиян и увеличит доступность качественных школьных товаров для семей с невысоким доходом.

«У нас была отличная программа "Туристический кешбэк", когда можно было получить назад часть денег, потраченных на отдых в России. Сейчас мы предлагаем запустить аналогичную по механике программу "Школьный кэшбек". Это позволит семьям вернуть... часть денег, затраченных на сбор ребенка в школу», — отметил депутат в беседе с РИА Новости.

По словам Чернышова, ежегодно цены на школьные товары растут по меньшей мере на 10%, в среднем на сборы одного ребенка уходит около 25 тысяч рублей, и эта проблема пока не нашла решения.

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ФОТО: РИА Новости
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