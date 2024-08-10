Депутат Чернышов предложил ввести кешбэк на покупку школьных товаров

Парламентарий направил заместителю председателя правительства Дмитрию Чернышенко обращение, в котором просит рассмотреть возможность установления такого вычета на приобретение канцтоваров, учебников, формы и других школьных принадлежностей для семей с детьми младше 17 лет. По мнению Чернышова, мера станет хорошей поддержкой для бюджета россиян и увеличит доступность качественных школьных товаров для семей с невысоким доходом.

«У нас была отличная программа "Туристический кешбэк", когда можно было получить назад часть денег, потраченных на отдых в России. Сейчас мы предлагаем запустить аналогичную по механике программу "Школьный кэшбек". Это позволит семьям вернуть... часть денег, затраченных на сбор ребенка в школу», — отметил депутат в беседе с РИА Новости.

По словам Чернышова, ежегодно цены на школьные товары растут по меньшей мере на 10%, в среднем на сборы одного ребенка уходит около 25 тысяч рублей, и эта проблема пока не нашла решения.

