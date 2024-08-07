Депутаты захотели ограничить наценки на школьные товары
В России могут установить максимально допустимый уровень цен на школьные товары, сообщает РИА Новости со ссылкой на инициативу главы комитета Госдумы по защите семьи Нины Останиной, которая направила соответствующее обращение премьеру РФ Михаилу Мишустину.
Она также просит рекомендовать регионам взять на контроль этот вопрос, в том числе вести постоянный мониторинг изменения цен на указанные товары.
Кроме того, в обращении глава правительства РФ содержится предложение проработать вопрос о целесообразности повышения ставки ввозных таможенных пошлин в отношении школьных товаров из недружественных стран при условии налаженного производства таких товаров в России и достаточного их количества на рынке.
Ранее Генпрокурор потребовал не допустить роста цен на школьные принадлежности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru