Депутаты захотели ограничить наценки на школьные товары

Она также просит рекомендовать регионам взять на контроль этот вопрос, в том числе вести постоянный мониторинг изменения цен на указанные товары.

Кроме того, в обращении глава правительства РФ содержится предложение проработать вопрос о целесообразности повышения ставки ввозных таможенных пошлин в отношении школьных товаров из недружественных стран при условии налаженного производства таких товаров в России и достаточного их количества на рынке.

Ранее Генпрокурор потребовал не допустить роста цен на школьные принадлежности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

