Более 2,5 тысячи участников СВО получили земельные участки в Крыму

Свыше 2,5 тысячи участников спецоперации на Украине получили бесплатные земельные участки в Крыму, сообщил глава парламента республики Владимир Константинов в своем Telegram-канале.

По его словам, в собственность участников СВО передали 2 548 участков, в том числе в прошлом году – 1 633 участка. Константинов отметил, что на данный момент сформировано 4 419 земельных участков в границах семи земельных массивов на территориях Черноморского, Сакского и Ленинского районов.

Глава парламента республики добавил, что на стадии распределения находятся участки на территории Николаевского поселения Симферопольского района (1945 участков).

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что крымские власти готовы сделать все, чтобы выделять земельные участки под жилье участникам спецоперации, передает «Радиоточка НСН».

