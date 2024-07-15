Депутат Чаплин рассказал о новых правилах семейной ипотеки
По новым правилам семейной ипотеки ее могут получить семьи, где есть хотя бы один ребенок до шести лет, есть ребенок-инвалид или если в семье более одного несовершеннолетнего ребенка, заявил член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин. Его слова приводит NEWS.ru.
Чаплин отметил, что льготная ипотека для приобретения первичного жилья доступна в 35 регионах России с низким объемом строительства, а также в городах с населением до 50 тысяч человек.
По его словам, теперь минимальный взнос по ипотеке составляет 20%, а максимальный размер кредита - 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и до 6 млн рублей для других регионов. Сумму можно увеличить, но по обычной ставке банка. Для этого договор должен быть заключен до 31 декабря 2030 года. При этом допускается только один льготный кредит с учетом ранее выданных.
Чаплин заявил, что «вторичку» в регионах без нового строительства можно приобрести, если в семье есть ребенок-инвалид.
Ранее Минфин сообщил, что программу семейной ипотеки по ставке 6%, которая предоставляется на покупку квартиры в новостройке или строительство собственного жилого дома, продлили до 2030 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru