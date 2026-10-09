Депутат Чаплин напомнил россиянам о налоговом вычете за построенный дом

«Вычет доступен в пределах неиспользованного лимита, в том числе самозанятым с такими доходами», — указал парламентарий.

Он уточнил, что личный лимит расходов на землю и дом вместе составляет 2 млн рублей, возврат при 13 процентах — до 260 тысяч. При этом лимит по уплаченным процентам целевого кредита на покупку либо строительство — 3 млн рублей на один объект, а возврат в случае той же процентной ставки составит до 390 тысяч. По словам Чаплина, остаток вычета переносят на следующие годы, засчитываются подтвержденные расходы на участок, строительство и проект, материалы, подключение сетей.

Для получения средств понадобятся договор купли-продажи, выписки из реестра недвижимости на землю и дом, подтверждения оплаты, кредитный договор и справка банка. По окончании года следует подать декларацию 3-НДФЛ в личном кабинете налогоплательщика с приложениями и реквизитами счета. Если банк передал налоговым органам данные о сделке, необходимо проверить и подписать предзаполненное заявление в личном кабинете. Как отметил Чаплин, для получения вычета через работодателя потребуется запросить подтверждение права в налоговой и подать заявление в бухгалтерию.

Ранее предприниматель, создатель крупнейшей онлайн-школы бухгалтерии Валентина Вердт рассказала, в каких случаях собственник недвижимости может законно не платить НДФЛ при продаже.

