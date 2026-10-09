Депутат Чаплин напомнил россиянам о налоговом вычете за построенный дом

Россияне, купившие земельный участок, могут вернуть часть налога на доходы физических лиц после регистрации собственности на жилой дом. Об этом рассказал «Ленте.ру» депутат Госдумы Никита Чаплин.

Согласно Налоговому кодексу, для вычета подходят участки для индивидуального жилищного строительства, садовые, бывшие дачные участки. Получить средства может налоговый резидент, обычно находящийся в РФ не менее 183 дней за год, с применимыми к вычету доходами.

Россиянам назвали налоговые вычеты, которые нельзя игнорировать

«Вычет доступен в пределах неиспользованного лимита, в том числе самозанятым с такими доходами», — указал парламентарий.

Он уточнил, что личный лимит расходов на землю и дом вместе составляет 2 млн рублей, возврат при 13 процентах — до 260 тысяч. При этом лимит по уплаченным процентам целевого кредита на покупку либо строительство — 3 млн рублей на один объект, а возврат в случае той же процентной ставки составит до 390 тысяч. По словам Чаплина, остаток вычета переносят на следующие годы, засчитываются подтвержденные расходы на участок, строительство и проект, материалы, подключение сетей.

Для получения средств понадобятся договор купли-продажи, выписки из реестра недвижимости на землю и дом, подтверждения оплаты, кредитный договор и справка банка. По окончании года следует подать декларацию 3-НДФЛ в личном кабинете налогоплательщика с приложениями и реквизитами счета. Если банк передал налоговым органам данные о сделке, необходимо проверить и подписать предзаполненное заявление в личном кабинете. Как отметил Чаплин, для получения вычета через работодателя потребуется запросить подтверждение права в налоговой и подать заявление в бухгалтерию.

Ранее предприниматель, создатель крупнейшей онлайн-школы бухгалтерии Валентина Вердт рассказала, в каких случаях собственник недвижимости может законно не платить НДФЛ при продаже.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДепутатНалоги

Горячие новости

Все новости

партнеры