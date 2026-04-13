«Как снежный ком!»: Замена лифтов в России подорожала в два раза
Стоимость одного лифта сегодня начинается от четырех миллионов рублей, а всего по стране необходимо заменить более 100 тысяч лифтов, напомнил НСН Алексей Захаров.
Не все регионы сегодня могут воспользоваться списанием бюджетных кредитов, направляя высвобожденные средства на замену лифтов в многоквартирных домах, при этом стоимость одного лифта начинается от четырех миллионов рублей. Об этом в беседе с НСН рассказал первый вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров.
Российские регионы в начале 2026 года вдвое сократили закупки лифтов для многоквартирных домов, в которых срок их службы превысил нормативные 25 лет, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Российского лифтового объединения (РЛО). Сумма потраченных на подъемники средств также сократилась в два раза, до 10,7 млрд рублей. При этом сокращение темпов замены лифтов оказывает прямое давление на предприятия. Как сообщал партнер практики оценки бизнеса и активов Neo Станислав Мудров, заводы сегодня загружены лишь на 40–50%. Захаров уточнил, что к подобной тенденции привело заметное подорожание лифтов.
«Первый квартал – не показатель, нужно смотреть на данные за полгода – год. В последние годы стали даже учитывать не цифру замененных лифтов, а законтрактованные лифты, которые будут заменены. Такой подход дает более объективный показатель. Даже при условии помощи, увеличении взносов на капитальный ремонт, цены выросли намного выше. Выросла стоимость на монтаж ввиду дефицита монтажников. Крупные производители не сильно озабочены кардинальным снижением цены. По сравнению с 2022 годом цена увеличилась в два раза. Сейчас цена стандартного лифта в девятиэтажке выше четырех миллионов. Дальше, как снежный ком, - меньше заказов, производителям сложнее мощности удерживать. По прошлому году могу сказать, что большинство производителей существенно снизили свою долю на рынке», - объяснил он.
Как отметил собеседник НСН, замена всех необходимых лифтов в стране потребует существенных затрат.
«Помощь в любой форме окажет положительное влияние. Дело в том, что не все регионы воспользовались возможностью списания бюджетных кредитов. Чтобы отдать, надо где-то у себя их получить. Везде есть шероховатости. До 2030 года надо заменить более 100 тысяч лифтов. Их стоимость увеличивается. Если раньше мы умножали на 2-2,5 миллиона, сейчас надо умножать на 4-4,5 миллиона, а может быть и больше. Уже приближаются сроки более поздних годов, когда началось массовое высотное строительство не девятиэтажек, а шестнадцатиэтажных домов. Эти лифты уже подходят к замене, их стоимость будет еще выше», - сказал он.
Ранее в Telegram-канале Минстроя РФ сообщили, что до 2030 года в России заменят более 108,8 тысячи лифтов, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
