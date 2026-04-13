Российские регионы в начале 2026 года вдвое сократили закупки лифтов для многоквартирных домов, в которых срок их службы превысил нормативные 25 лет, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Российского лифтового объединения (РЛО). Сумма потраченных на подъемники средств также сократилась в два раза, до 10,7 млрд рублей. При этом сокращение темпов замены лифтов оказывает прямое давление на предприятия. Как сообщал партнер практики оценки бизнеса и активов Neo Станислав Мудров, заводы сегодня загружены лишь на 40–50%. Захаров уточнил, что к подобной тенденции привело заметное подорожание лифтов.

«Первый квартал – не показатель, нужно смотреть на данные за полгода – год. В последние годы стали даже учитывать не цифру замененных лифтов, а законтрактованные лифты, которые будут заменены. Такой подход дает более объективный показатель. Даже при условии помощи, увеличении взносов на капитальный ремонт, цены выросли намного выше. Выросла стоимость на монтаж ввиду дефицита монтажников. Крупные производители не сильно озабочены кардинальным снижением цены. По сравнению с 2022 годом цена увеличилась в два раза. Сейчас цена стандартного лифта в девятиэтажке выше четырех миллионов. Дальше, как снежный ком, - меньше заказов, производителям сложнее мощности удерживать. По прошлому году могу сказать, что большинство производителей существенно снизили свою долю на рынке», - объяснил он.