Над Россией за ночь уничтожили 16 украинских беспилотников

Военные в течение прошедшей ночи нейтрализовали 16 беспилотников ВСУ над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — подчеркнули в ведомстве.

Восемь дронов ликвидировали над Крымом, пять – над Белгородской областью, еще три – над Астраханской.

Ранее в Белгородской области уничтожили более 190 БПЛА за сутки, при атаках пострадали девять местных жителей, пишет 360.ru.

