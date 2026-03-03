Над Россией за ночь уничтожили 16 украинских беспилотников
3 марта 202607:50
Военные в течение прошедшей ночи нейтрализовали 16 беспилотников ВСУ над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — подчеркнули в ведомстве.
Восемь дронов ликвидировали над Крымом, пять – над Белгородской областью, еще три – над Астраханской.
Ранее в Белгородской области уничтожили более 190 БПЛА за сутки, при атаках пострадали девять местных жителей, пишет 360.ru.
