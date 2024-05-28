Екатеринбургский депутат предложил отправить бездомных собак на СВО

Председатель комиссии по экономическому развитию думы Екатеринбурга Артур Зиганшин предложил отправлять бездомных собак в армию для участия в СВО. Об этом он заявил на заседании комиссии по безопасности.

По его словам, во время Великой Отечественной войны 70 тысяч собак принимали участие в боевых действиях, передает «ФедералПресс». Он призвал использовать этот опыт.