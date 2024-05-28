Екатеринбургский депутат предложил отправить бездомных собак на СВО

Председатель комиссии по экономическому развитию думы Екатеринбурга Артур Зиганшин предложил отправлять бездомных собак в армию для участия в СВО. Об этом он заявил на заседании комиссии по безопасности.

По его словам, во время Великой Отечественной войны 70 тысяч собак принимали участие в боевых действиях, передает «ФедералПресс». Он призвал использовать этот опыт.

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В апреле первый штраф за нападение собаки на человека был оформлен в Санкт-Петербурге в рамках административного законодательства. Такую информацию разместил в сети депутат Законодательного собрания Северной столицы Андрей Рябоконь.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сейчас протоколы по факту нападения собак составляют органы исполнительной власти, они же рассматривают эти дела и принимают решение о санкциях.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияСобаки

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