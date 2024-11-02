Депутат Бурматов предложил ужесточить наказание за призывы к убийству животных

Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов заявил о необходимости ужесточения наказания за призывы к жестокому обращению с животными и их убийству в интернете. По его словам, этот вопрос сейчас прорабатывается в Госдуме. Об этом сообщило РИА Новости.

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По его словам, с догхантерами надо поступать так же, как и с треш-стримерами, для которых была введена ответственность.

Бурматов подчеркнул, что жертвами догхантеров часто становятся домашние животные, съевшие отравленную приманку. Активно действуют такие люди и в социальных сетях, добавил парламентарий. По его мнению, их деяния следует квалифицировать по части 2 статьи 245 УК РФ, санкции которой предусматривают до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Пермском крае мужчина вышвырнул в окно кота и щенка на глазах у ребенка. Об этом сообщила «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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