Депутат Бурматов назвал эффективные меры борьбы с нападениями бездомных собак
Наиболее эффективные регионы сочетают защиту граждан от нападения животных и защиту животных от жестокого с ними обращения, заявил НСН Владимир Бурматов.
Регионы, которые строят приюты, проводят социальную работу, регистрируют животных, не имеют проблем с нападениями бездомных собак, рассказал НСН зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Российские регионы должны вводить более жесткие меры для борьбы с нападениями бездомных собак на людей — вплоть до запрета на возврат бездомных собак в места их прежнего обитания, а в ряде случаев — их умерщвления. К этому призвали на заседании профильной рабочей группы Госдумы 25 мая, пишут «Известия». Бурматов раскрыл самые эффективные меры.
«Наиболее эффективные в этом смысле регионы те, которые сочетают защиту граждан от нападения животных и защиту животных от жестокого с ними обращения. В таких регионах все хорошо, это, например, Москва, где не так много приютов, но этими силами удается проблему полностью решить. В Москве отлов бездомных животных фактически равен количеству пристроенных животных в год. Это говорит о том, что их из приютов отдают в добрые руки, огромная социальная работа, социальная реклама. Мэр Москвы всем показал пример, взял собаку из приюта. Это правильный подход. Очень эффективно решает проблему Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань. Есть другие регионы в самых разных климатических поясах, где проблема решается», - рассказал он.
По его словам, здесь дело не в бюджетной обеспеченности, а в подходе властей региона.
«Полномочия регионам мы дали. На заседании профильной рабочей группы обсуждалось, что регионы должны этими полномочиями пользоваться – строить приюты, штрафовать тех, кто выкидывает животных на улицу, поддерживать волонтеров, вводить регистрацию. У нас уже 30 регионов ввели регистрацию животных, приюты строятся по всей стране. Но есть регионы, где исторически тяжелая ситуация. Есть регионы-доноры, где проблема не решена, поэтому здесь дело не в бюджетной обеспеченности. Санкт-Петербург на регулирование численности безнадзорных животных тратит меньше, чем некоторые маленькие провинциальные города. У них огромную работу делают волонтеры, у них большая программа по стерилизации, проблема решается системно. В Якутске, например, еще пять лет назад были жуткие истории, там сегодня ситуация поменялась, пристраивают порядка 1000 животных в год, тоже работают волонтеры», - подчеркнул собеседник НСН.
Ранее Бурматов напомнил НСН, что грозит тем, кто будет травить бездомных собак.
