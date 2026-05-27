«Наиболее эффективные в этом смысле регионы те, которые сочетают защиту граждан от нападения животных и защиту животных от жестокого с ними обращения. В таких регионах все хорошо, это, например, Москва, где не так много приютов, но этими силами удается проблему полностью решить. В Москве отлов бездомных животных фактически равен количеству пристроенных животных в год. Это говорит о том, что их из приютов отдают в добрые руки, огромная социальная работа, социальная реклама. Мэр Москвы всем показал пример, взял собаку из приюта. Это правильный подход. Очень эффективно решает проблему Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань. Есть другие регионы в самых разных климатических поясах, где проблема решается», - рассказал он.

По его словам, здесь дело не в бюджетной обеспеченности, а в подходе властей региона.

«Полномочия регионам мы дали. На заседании профильной рабочей группы обсуждалось, что регионы должны этими полномочиями пользоваться – строить приюты, штрафовать тех, кто выкидывает животных на улицу, поддерживать волонтеров, вводить регистрацию. У нас уже 30 регионов ввели регистрацию животных, приюты строятся по всей стране. Но есть регионы, где исторически тяжелая ситуация. Есть регионы-доноры, где проблема не решена, поэтому здесь дело не в бюджетной обеспеченности. Санкт-Петербург на регулирование численности безнадзорных животных тратит меньше, чем некоторые маленькие провинциальные города. У них огромную работу делают волонтеры, у них большая программа по стерилизации, проблема решается системно. В Якутске, например, еще пять лет назад были жуткие истории, там сегодня ситуация поменялась, пристраивают порядка 1000 животных в год, тоже работают волонтеры», - подчеркнул собеседник НСН.

