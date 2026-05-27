«У нас сегодня статистика нападений такова, что примерно 70-80% нападений – это не бездомные животные, а владельческие. А это значит, что проблема не в собаках, а в людях, которые за ними не следят, которые их отпускают на самовыгул, спускают с поводка, выгуливают на детских площадках и так далее. Поэтому нужно ужесточать ответственность, увеличивать штрафы для таких людей, применять и уголовную ответственность, если летальный исход. Это вопрос номер один сегодня. Не бывает опасных пород собак, бывают опасные хозяева. Что касается бездомных животных, субъекты получили порядка 15 полномочий в этой сфере, их необходимо применять в комплексе. У нас уже 30 регионов ввели регистрацию животных, приюты строятся по всей стране. Если этим занимаются люди с душой, а не с коммерческими целями, ситуация быстро налаживается», - отметил он.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил «Радиоточке НСН», что если человек не начинает вакцинацию сразу после укуса животного, которое, возможно, заражено бешенством, это может привести к летальному исходу.

