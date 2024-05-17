Депутат Бурляев призвал ввести в школах уроки целомудрия

«Ведь когда в нашей стране случилась перестройка, то к нам хлынул поток заграничных фильмов, часто пошлых, а вот чистота в отношениях между мужчиной и женщиной ушла», - сказал Бурляев.

В частности, депутат призвал рассказывать девочкам о том, что им необходимо быть хранительницей очага и «по мере сил быть послушной мужу». Мальчиков он призвал учить быть «защитниками Родины, семьи и жены». Кроме того, их необходимо приучать к уважению к женщине и целомудрию, подчеркнул Бурляев.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что около 71% молодежи в России отдает приоритет созданию счастливой семьи. По ее словам, начиная с нового учебного года будет делаться акцент на формировании семейных ценностей со школы – вводится преподавание курса семьеведения, передает «Радиоточка НСН».

