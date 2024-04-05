Голикова: Большинство молодежи отдает приоритет созданию счастливой семьи
5 апреля 202401:02
В России около 71% молодежи отдает приоритет созданию счастливой семьи, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
По ее словам, начиная с нового учебного года будет делаться акцент на формировании семейных ценностей со школы – вводится преподавание курса семьеведения. Его будут читать в рамках «Разговоров о важном» или внеклассной работы.
Ранее в РФ предложили запустить молодежную ипотеку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru