Голикова: Большинство молодежи отдает приоритет созданию счастливой семьи

В России около 71% молодежи отдает приоритет созданию счастливой семьи, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Министр труда заявил о снижении уровня безработицы среди молодежи

По ее словам, начиная с нового учебного года будет делаться акцент на формировании семейных ценностей со школы – вводится преподавание курса семьеведения. Его будут читать в рамках «Разговоров о важном» или внеклассной работы.

Ранее в РФ предложили запустить молодежную ипотеку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Дмитрий Астахов//РИА Новости
ТЕГИ:СемьяТатьяна Голикова

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