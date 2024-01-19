Опрос: 56% россиян считают, что люди могут считаться семьей только если у них есть ребенок
19 января 202420:07
Больше половины (56%) россиян считают, что супруги могут считаться семьей только если у них есть ребенок, следует из данных опроса Вебер.
По мнению большинства опрошенных, идеально, когда в семье есть двое (44%) или трое детей (29%). Также 6% считают, что ребенок в семье должен быть один, а 9% дали ответ «четыре и более». Для 27% респондентов важно, чтобы у них родился именно сын.
Ранее президент РФ Владимир Путин одобрил выплаты на ребенка из средств маткапитала, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru