Опрос: 56% россиян считают, что люди могут считаться семьей только если у них есть ребенок

Больше половины (56%) россиян считают, что супруги могут считаться семьей только если у них есть ребенок, следует из данных опроса Вебер.

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По мнению большинства опрошенных, идеально, когда в семье есть двое (44%) или трое детей (29%). Также 6% считают, что ребенок в семье должен быть один, а 9% дали ответ «четыре и более». Для 27% респондентов важно, чтобы у них родился именно сын.

Ранее президент РФ Владимир Путин одобрил выплаты на ребенка из средств маткапитала, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
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