Депутат Бессараб заявила, что россияне получат январские пособия и пенсии в декабре

Таким образом, ориентировочно все пособия и другие выплаты, сроки по которым выпадают на 1-8 января, будут начислены россиянам до 28 декабря. В частности, речь идет о едином пособии беременным, едином пособии на детей, а также ежемесячной выплате из маткапитала на детей до 3 лет и других выплатах.

Ранее сообщалось, что с 2025 года в Ульяновской области планируется ввести единовременные выплаты для беременных студенток вузов и колледжей. Как сообщил министр социальной защиты региона Дмитрий Батраков, на эту поддержку смогут претендовать более 500 женщин, передает «Радиоточка НСН».

