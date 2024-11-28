Депутат Бессараб заявила, что россияне получат январские пособия и пенсии в декабре
Россияне получат январские пенсии, пособия и различные социальные выплаты в конце декабря, рассказала депутат Госдумы, член комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб сайту aif.ru.
«Все, кто получает пенсии, пособия, зарплаты, различного рода социальные гарантии и выплаты в первые числа месяца, получат свои выплаты в конце декабря. Если выплаты приходятся на праздничные дни, то они производятся заблаговременно», – напомнила она.
Таким образом, ориентировочно все пособия и другие выплаты, сроки по которым выпадают на 1-8 января, будут начислены россиянам до 28 декабря. В частности, речь идет о едином пособии беременным, едином пособии на детей, а также ежемесячной выплате из маткапитала на детей до 3 лет и других выплатах.
Ранее сообщалось, что с 2025 года в Ульяновской области планируется ввести единовременные выплаты для беременных студенток вузов и колледжей. Как сообщил министр социальной защиты региона Дмитрий Батраков, на эту поддержку смогут претендовать более 500 женщин, передает «Радиоточка НСН».
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