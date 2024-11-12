В Ульяновской области введут выплаты для студенток, ожидающих ребенка

С 2025 года в Ульяновской области планируется ввести единовременные выплаты для беременных студенток вузов и колледжей. Как сообщил министр социальной защиты региона Дмитрий Батраков, на эту поддержку смогут претендовать более 500 женщин.

Для получения выплат будущие мамы должны быть студентками очной формы обучения, а также проживать в регионе не менее года до поступления в учебное заведение.