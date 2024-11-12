В Ульяновской области введут выплаты для студенток, ожидающих ребенка
С 2025 года в Ульяновской области планируется ввести единовременные выплаты для беременных студенток вузов и колледжей. Как сообщил министр социальной защиты региона Дмитрий Батраков, на эту поддержку смогут претендовать более 500 женщин.
Для получения выплат будущие мамы должны быть студентками очной формы обучения, а также проживать в регионе не менее года до поступления в учебное заведение.
Важно, чтобы срок беременности составлял не менее 22 недель, отмечает «ФедералПресс».
Помимо этого, в текущем году в трех университетах региона планируется открыть комнаты матери и ребенка, а также группы кратковременного пребывания для детей до 3 лет, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru