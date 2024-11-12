В Ульяновской области введут выплаты для студенток, ожидающих ребенка

С 2025 года в Ульяновской области планируется ввести единовременные выплаты для беременных студенток вузов и колледжей. Как сообщил министр социальной защиты региона Дмитрий Батраков, на эту поддержку смогут претендовать более 500 женщин.

Для получения выплат будущие мамы должны быть студентками очной формы обучения, а также проживать в регионе не менее года до поступления в учебное заведение.

В 2025 году максимальное пособие по беременности и родам превысит 794 тысяч рублей

Важно, чтобы срок беременности составлял не менее 22 недель, отмечает «ФедералПресс».

Помимо этого, в текущем году в трех университетах региона планируется открыть комнаты матери и ребенка, а также группы кратковременного пребывания для детей до 3 лет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:СтудентыВыплатыБеременность

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