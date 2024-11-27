В Мордовии ввели выплату в 100 тысяч рублей для молодых мам за рождение первенца
Единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей ввели в Мордовии для женщин до 25 лет, родивших первого ребенка. Об этом сообщает официальный Telegram-канал правительства республики.
Накануне депутаты Мордовии приняли соответствующий закон.
«Чтобы получить выплату, нужно иметь гражданство России и проживать в Мордовии не менее трех лет на момент рождения ребенка», — указали региональные власти.
В республике напомнили, что для семей уже действует более 30 мер социальной поддержки, в 2024 году на эти цели направили 3 млрд рублей.
Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил выплачивать по 100 тысяч рублей за рождение ребенка молодым мамам-студенткам в регионах, где смертность превышает рождаемость, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru