В Мордовии ввели выплату в 100 тысяч рублей для молодых мам за рождение первенца

Единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей ввели в Мордовии для женщин до 25 лет, родивших первого ребенка. Об этом сообщает официальный Telegram-канал правительства республики.

Накануне депутаты Мордовии приняли соответствующий закон.

«Чтобы получить выплату, нужно иметь гражданство России и проживать в Мордовии не менее трех лет на момент рождения ребенка», — указали региональные власти.

В республике напомнили, что для семей уже действует более 30 мер социальной поддержки, в 2024 году на эти цели направили 3 млрд рублей.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил выплачивать по 100 тысяч рублей за рождение ребенка молодым мамам-студенткам в регионах, где смертность превышает рождаемость, напоминает RT.

