Социальные пенсии в России будут проиндексированы на 14,75% с апреля 2025 года

С 1 апреля 2025 года социальные пенсии в России будут проиндексированы на 14,75%, а их средний размер составит 15 456 рублей. Об этом сообщается в пояснительной записке к проекту федерального закона «О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

В документе уточняется, что индексация социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению (ГПО) будет проводиться в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ.