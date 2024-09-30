Социальные пенсии в России будут проиндексированы на 14,75% с апреля 2025 года

С 1 апреля 2025 года социальные пенсии в России будут проиндексированы на 14,75%, а их средний размер составит 15 456 рублей. Об этом сообщается в пояснительной записке к проекту федерального закона «О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

В документе уточняется, что индексация социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению (ГПО) будет проводиться в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ.

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Индексация будет осуществляться ежегодно с 1 апреля на основе прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год: 14,75% в 2025 году, 4,5% в 2026 году и 4% в 2027 году.

В соответствии с действующим законом о бюджете Социального фонда России (СФР) планировалось увеличение страховых пенсий в два этапа: на 4,5% с 1 февраля 2025 года и на 2,2% с 1 апреля, что в сумме составило бы 6,8%. Однако это значение оказалось ниже окончательной индексации. По данным СФР на 1 августа 2024 года, в стране зарегистрировано 7,85 млн работающих пенсионеров и 33,2 млн неработающих, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Батурин
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