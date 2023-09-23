Депутат Бессараб напомнила о резком повышении МРОТ с 1 января
Зарплаты более чем пяти миллионов россиян увеличатся после резкого повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Лентой.ру».
«Уже с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда будет повышен на 18,5 процента. А повышение МРОТ всегда влечет за собой изменение тарифных ставок и окладов», — рассказала парламентарий.
Депутат указала, что соответствующее поручение дал президент Владимир Путин.
Ранее Бессараб напомнила, что с 1 января 2024 года, зетам с 1 февраля в России проиндексируют почти все виды социальных выплат и пособий, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru