Депутат Бессараб напомнила о резком повышении МРОТ с 1 января

«Уже с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда будет повышен на 18,5 процента. А повышение МРОТ всегда влечет за собой изменение тарифных ставок и окладов», — рассказала парламентарий.

Депутат указала, что соответствующее поручение дал президент Владимир Путин.

Ранее Бессараб напомнила, что с 1 января 2024 года, зетам с 1 февраля в России проиндексируют почти все виды социальных выплат и пособий, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

