Депутат Арефьев рассказал, что индексация пенсий ждет только работников заводов
Индексацию пенсионных выплат стоит ждать только пенсионерам, работающим на заводе, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. Его слова приводит NEWS.ru.
Ранее в Госдуму был внесен законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим российским пенсионерам, меры предлагают ввести с февраля 2025 года. Законопроект был создан по поручению президента России Владимира Путина.
Арефьев считает, что этой индексацией хотят привлечь больше людей, в частности молодежь, к работе на фабриках и заводах. Он предположил, что такая мера будет введена только для специальностей, которые сегодня необходимы в народном хозяйстве. Всем остальным, по его мнению, индексации ожидать не стоит.
Также он отметил, что у государства и Соцфонда (бывший Пенсионный фонд) не хватит средств для возвращения пенсионерам индексации за предыдущие года в полной мере.
Ранее депутат Госдумы Андрей Исаев сообщил, что выплаты работающим российским пенсионерам будут рассчитываться исходя из потенциального размера пенсии, которую гражданин получал бы с учетом всех индексаций с 2016 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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