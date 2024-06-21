Депутат Арефьев рассказал, что индексация пенсий ждет только работников заводов

Арефьев считает, что этой индексацией хотят привлечь больше людей, в частности молодежь, к работе на фабриках и заводах. Он предположил, что такая мера будет введена только для специальностей, которые сегодня необходимы в народном хозяйстве. Всем остальным, по его мнению, индексации ожидать не стоит.

Также он отметил, что у государства и Соцфонда (бывший Пенсионный фонд) не хватит средств для возвращения пенсионерам индексации за предыдущие года в полной мере.

Ранее депутат Госдумы Андрей Исаев сообщил, что выплаты работающим российским пенсионерам будут рассчитываться исходя из потенциального размера пенсии, которую гражданин получал бы с учетом всех индексаций с 2016 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



