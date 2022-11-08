Депутат анонсировал слушания по вопросам вернувшихся из зоны спецоперации россиян
Парламентские слушания по вопросам адаптации военнослужащих, вернувшихся из зоны спецоперации, состоятся в Госдуме 12 декабря. О грядущем мероприятии рассказал в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.
По его словам, слушания проведут комитеты по обороне, по молодежной политике, а также по труду, социальной политике и делам ветеранов. Цель собрания — сформулировать список конкретных решений, призванных помочь в жизнеустройстве вернувшимся с фронта соотечественникам.
Метелев отметил, что в опросной форме получено уже более четырехсот предложений, и заверил, что каждое из них будет проанализировано и учтено в работе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что более шести тысяч москвичей получили помощь на фоне объявления частичной мобилизации. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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