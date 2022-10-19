Мишустин назначил Силуанова ответственным за выплаты мобилизованным

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил министру финансов Антону Силуанову взять под личный контроль начисление выплат мобилизованным, чтобы средства поступали своевременно и в полном объеме, сообщает РИА Новости.

Как отметил глава правительства, денежное довольствие не может быть меньше 195 тысяч рублей в месяц для всех – в том числе и тех, кто пока проходит подготовку и обучение.

В Центральном и Южном Федеральных округах введен уровень повышенной готовности

«И положенные средства должны поступать людям в полном объеме и своевременно», - подчеркнул Мишустин.

Он также поручил своим заместителям, курирующим федеральные округа, проследить, как губернаторы исполняют полномочия по оказанию помощи семьям мобилизованных.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал размер ежемесячного денежного довольствия мобилизованных, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВыплатыПравительство РоссииМобилизацияАнтон СилуановМихаил Мишустин
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