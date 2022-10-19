Мишустин назначил Силуанова ответственным за выплаты мобилизованным

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил министру финансов Антону Силуанову взять под личный контроль начисление выплат мобилизованным, чтобы средства поступали своевременно и в полном объеме, сообщает РИА Новости.

Как отметил глава правительства, денежное довольствие не может быть меньше 195 тысяч рублей в месяц для всех – в том числе и тех, кто пока проходит подготовку и обучение.