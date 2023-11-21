Депутат Альшевских: запрет на въезд в РФ для иноагентов противоречит закону

Инициатива о запрете на въезд в Россию для граждан со статусом иноагента противоречит Конституции страны, заявил депутат Госдумы Андрей Альшевских.

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Парламентарий напомнил, что по Конституции любой гражданин РФ, если у него нет проблем с законом, может въехать в страну или покинуть ее. Для иноагентов предусмотрены серьезные административные или уголовные наказания, сказал депутат в беседе с «Газетой.Ru».

Альшевских отметил, что законом предусмотрена ответственность за дискредитацию Вооруженных сил России и участников спецоперации на Украине. Инициатива о запрете на въезд в РФ иноагентам будет рассмотрена, но не реализована, убежден законодатель.

Как пишет Telegram-канал Baza, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил запретить въезд в страну иноагентам, критикующим Россию. По информации издания, соответствующее письмо направлено спикеру Госдумы Вячеславу Володину, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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