Депутат Альшевских: запрет на въезд в РФ для иноагентов противоречит закону
Инициатива о запрете на въезд в Россию для граждан со статусом иноагента противоречит Конституции страны, заявил депутат Госдумы Андрей Альшевских.
Парламентарий напомнил, что по Конституции любой гражданин РФ, если у него нет проблем с законом, может въехать в страну или покинуть ее. Для иноагентов предусмотрены серьезные административные или уголовные наказания, сказал депутат в беседе с «Газетой.Ru».
Альшевских отметил, что законом предусмотрена ответственность за дискредитацию Вооруженных сил России и участников спецоперации на Украине. Инициатива о запрете на въезд в РФ иноагентам будет рассмотрена, но не реализована, убежден законодатель.
Как пишет Telegram-канал Baza, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил запретить въезд в страну иноагентам, критикующим Россию. По информации издания, соответствующее письмо направлено спикеру Госдумы Вячеславу Володину, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru