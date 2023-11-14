Депутат Алехин предложил приблизить маткапитал к стоимости квартиры
Материнский капитал следует увеличить, чтобы его хватало на приобретение недвижимости, необходимо индексировать выплату и приблизить ее к стоимости квартиры. Об этом заявил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алехин в беседе с «Лентой.ру».
Парламентарий напомнил, что изначально маткапитал предполагал приобретение жилья семьями, однако цены на недвижимость существенно увеличились, пишет Ura.ru. Так, однокомнатная квартира в Омске стоит около 4 млн рублей.
«Сегодня близко к квартире с этими деньгами не подойдешь, поэтому, на мой взгляд, необходимо увеличить материнский капитал, чтобы такая возможность была», — подчеркнул Алехин.
Кроме того, депутат выступил против идеи своего коллеги депутата Дмитрия Гусева, предложившего сделать маткапитал прогрессивным и увеличить его в регионах с низкой рождаемостью. По мнению Алехина, выплаты должны быть одинаковыми, «несмотря на то, в каком регионе семья проживает».
Ранее депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил разрешить тратить маткапитал на закупку домашних птиц и животных, семенного посевного материала, систем малой механизации для фермерства, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru