Депутат Алехин предложил приблизить маткапитал к стоимости квартиры

Парламентарий напомнил, что изначально маткапитал предполагал приобретение жилья семьями, однако цены на недвижимость существенно увеличились, пишет Ura.ru. Так, однокомнатная квартира в Омске стоит около 4 млн рублей.

«Сегодня близко к квартире с этими деньгами не подойдешь, поэтому, на мой взгляд, необходимо увеличить материнский капитал, чтобы такая возможность была», — подчеркнул Алехин.

Кроме того, депутат выступил против идеи своего коллеги депутата Дмитрия Гусева, предложившего сделать маткапитал прогрессивным и увеличить его в регионах с низкой рождаемостью. По мнению Алехина, выплаты должны быть одинаковыми, «несмотря на то, в каком регионе семья проживает».

Ранее депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил разрешить тратить маткапитал на закупку домашних птиц и животных, семенного посевного материала, систем малой механизации для фермерства, напоминает телеканал «360».

