Депутат Абдалкин, смотревший Путина с лапшой на ушах, получил штраф

Самарский депутат-коммунист Михаил Абдалкин получил штраф в размере 150 тысяч рублей.

Он прославился тем, что смотрел послание президента Владимира Путина с лапшой на ушах. Видео попало в сеть. После этого на самарского депутата-коммуниста Михаила Абдалкина составили протокол о дискредитации вооруженных сил России. Материалы передали в суд Новокуйбышевска.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в разговоре с НСН заявил, что Абдалкин не выражал позицию партии во время просмотра послания.

