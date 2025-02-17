В ГД внесли проект о запрете повышать цены в такси для пассажиров с детьми

Авторами инициативы выступили депутаты от ЛДПР и сенаторы во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким.

Предполагается, что законопроект также обяжет перевозчиков установить в 50% таксопарка детские удерживающие устройства.

Ранее сообщалось, что с января по декабрь 2024 цена поездки на такси выросла в России в среднем на 13,8%, в Москве — на 25,2%, в Московской области — на 18,6%, такие данные приводят в Общественном совете по развитию такси. Среди причин называют рост цен на аренду автомобилей и увеличение зарплат водителей из-за их нехватки, передает «Радиоточка НСН».

