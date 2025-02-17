В ГД внесли проект о запрете повышать цены в такси для пассажиров с детьми
В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий запрет на повышение цен такси для пассажиров с детьми более чем на 5%. Соответствующий документ представлен в думской электронной базе.
Авторами инициативы выступили депутаты от ЛДПР и сенаторы во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким.
Предполагается, что законопроект также обяжет перевозчиков установить в 50% таксопарка детские удерживающие устройства.
Ранее сообщалось, что с января по декабрь 2024 цена поездки на такси выросла в России в среднем на 13,8%, в Москве — на 25,2%, в Московской области — на 18,6%, такие данные приводят в Общественном совете по развитию такси. Среди причин называют рост цен на аренду автомобилей и увеличение зарплат водителей из-за их нехватки, передает «Радиоточка НСН».
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