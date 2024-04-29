Депардье выпустили из-под стражи после допроса по делу о домогательствах

«Жерар Депардье более не находится в комиссариате полиции, его отпустили из-под стражи», - сказал представитель актера.

Депардье поместили под стражу в понедельник, 29 апреля. Его допросили в участке парижской судебной полиции в связи с обвинениями в домогательствах, выдвинутыми двумя женщинами.

В отношении артиста продолжается расследование по подозрению в домогательствах к актрисе Шарлотте Арну. В апреле 2023 года издание Mediapart опубликовало статью, в которой утверждалось, что с действиями сексуального характера со стороны Депардье сталкивались 13 женщин, передает «Радиоточка НСН».

