Депардье выпустили из-под стражи после допроса по делу о домогательствах
Французского актера Жерара Депардье выпустили из-под стражи в Париже после обвинений в домогательствах, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на адвоката Кристиана Сен-Пале.
«Жерар Депардье более не находится в комиссариате полиции, его отпустили из-под стражи», - сказал представитель актера.
Депардье поместили под стражу в понедельник, 29 апреля. Его допросили в участке парижской судебной полиции в связи с обвинениями в домогательствах, выдвинутыми двумя женщинами.
В отношении артиста продолжается расследование по подозрению в домогательствах к актрисе Шарлотте Арну. В апреле 2023 года издание Mediapart опубликовало статью, в которой утверждалось, что с действиями сексуального характера со стороны Депардье сталкивались 13 женщин, передает «Радиоточка НСН».
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