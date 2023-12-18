Восковую фигуру Жерара Депардье убрали из парижского музея Гревен
Восковую фигуру актера Жерара Депардье убрали из парижского музея Гревен после обвинений в сексуальных домогательствах.
Ранее телеканал France 2 представил фильм об актере с кадрами его визита в КНДР в 2018 году. Из материалов следует, что Депардье делал непристойные замечания в сторону женщин, домогался переводчицу и отпускал комментарии сексуального характера в адрес несовершеннолетней девушки в центре верховой езды. В документальном фильме французского канала «Дополнительное расследование» несколько женщин также обвиняют его в изнасиловании и домогательствах.
Министр культуры Франции Рима Абдул-Малак отметила, что такие высказывания актера о женщинах позорят страну, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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