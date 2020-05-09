Анонимы «заминировали» больницу в Коммунарке

Неизвестные «заминировали» порядка десяти больниц в Москве, в том числе клинику в Коммунарке, где лечатся больные с COVID-19.

Учредитель фонда помощи хосписам «Вера» попала с коронавирусом в Коммунарку

Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. Отмечается, что все поступили по телефону. Эвакуация больных и персонала не проводилась.

Ранее учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер сообщила на своей странице в Facebook, что ее госпитализировали в больницу в Коммунарке с коронавирусом. Она уточнила, что у нее начальная стадия пневмонии.


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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
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