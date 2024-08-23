«Деньги не вернуть?»: Останина не получила ответ от Shaman
Местные власти не собираются ничего делать, считая что Shaman и пострадавшие - это разные темы, а сам певец пока молчит, посетовала в эфире НСН Нина Останина.
Певец Shaman пока не ответил на предложение перечислить гонорар за выступление в Оренбурге пострадавшим от паводков, а местные власти ничего не хотят с этим делать, заявила в интервью НСН глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина.
Ранее стало известно, что в Оренбурге 30 августа даст концерт Ярослав Дронов (Shaman), которому местные власти заплатили за это 16 млн рублей. Некоторые местные жители назвали это «пиром во время чумы», а Останина предложила артисту сделать концерт благотворительным, направив гонорар пострадавшим от наводнений в регионе.
«Мы направили письмо ему на электронный адрес. Сегодня он ответ не дал. Власти региона сказали, что 16 миллионов в сравнение не идут со средствами, которые нужны для восстановления от паводков, поэтому Shaman есть Shaman, а пострадавшие – это отдельная тема. Иными словами реакция такая, что деньги уплачены и ничего обратно вернуть нельзя. Никто ничего не собирается делать», - сказала Останина.
При этом она отметила, что эти деньги были выделены не из регионального бюджета, а из бюджета города Оренбурга.
Заместитель министра региональной и информационной политики Оренбургской области Инна Аверкова ранее заявила изданию «Подъем», что 16 млн рублей вряд ли закроют проблему жителей региона. Для сравнения он сообщила, что пострадавшим от паводков на сегодняшний день выплачено около 3 млрд рублей на восстановление жилья.
На момент выхода материала сам Shaman никак не прокомментировал предложение депутата Останиной, отмечает «Радиоточка НСН».
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