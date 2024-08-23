«Деньги не вернуть?»: Останина не получила ответ от Shaman

Певец Shaman пока не ответил на предложение перечислить гонорар за выступление в Оренбурге пострадавшим от паводков, а местные власти ничего не хотят с этим делать, заявила в интервью НСН глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина.

Ранее стало известно, что в Оренбурге 30 августа даст концерт Ярослав Дронов (Shaman), которому местные власти заплатили за это 16 млн рублей. Некоторые местные жители назвали это «пиром во время чумы», а Останина предложила артисту сделать концерт благотворительным, направив гонорар пострадавшим от наводнений в регионе.