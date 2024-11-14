Деньги и привязанность: Лантратова рассказала, как детей склоняют к диверсиям
Злоумышленники готовы предложить несовершеннолетним за совершение преступлений от 5 до 25 тысяч рублей, сказала НСН депутат Яна Лантратова.
Детям в силу возраста сложно противостоять деструктивному контенту в интернете, а преступники охотно пользуются этим, убеждая несовершеннолетних совершать диверсии, рассказала на заседании экспертного совета по молодежной политике, культуре, просвещению и детской безопасности первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Ее слова приводит корреспондент НСН.
«Враги используют разные манипуляции, чтобы вербовать детей. По данным МВД ДНР, детям все чаще предлагают деньги за совершение преступлений. За поджог автомобиля детям готовы предложить 25 тысяч рублей, за диверсию на железных дорогах - 20 тысяч рублей, за данные о сборе военной российской техники - 5 тысяч рублей. Вот цены за человеческой жизнью, которые враги предлагают нашим детям. Более того, к сожалению, наши дети на это реагируют. По данным МВД, с начала спецоперации на российской железной дороге было совершено 184 диверсии, задержан 141 человек, 59 – это подростки. То есть 40% диверсий на железных дорогах было совершено подростками», - сообщила она.
По словам депутата, злоумышленники прибегают и к иным методам манипуляции.
«Существует большое количество обращений родителей, которые рассказывают, что через компьютерные игры, сайты, девочки 13 лет вдруг знакомятся с мальчиками лет 19. После милого общения она влюбляется. Потом оказывается, что мальчика не существует, но через историю любви начинаетсяманипуляция. "Если ты меня любишь, сделай это"», - заявила она.
Как добавила Лантратова, некоторые компьютерные игры сами по себе являются деструктивным контентом.
«Если раньше силой убеждения были фильмы и сериалы, когда люди смотрят на героя, видят модели поведения и перенимают их, то сегодня на них оказывают влияние видеоигры. В игре ты должен вжиться в персонажа, думать за него, действовать за него. Есть игра, в которой, чтобы перейти на другой уровень, ты должен прийти в школу и расстрелять детей, учителей. Играя в такую игру, ребенок начинает думать, что это нормально», - подытожила она.
Ранее заведующий кафедрой детской и подростковой клинической психологии Московского института психоанализа Михаил Иванов сообщил «Радиоточке НСН», что для детей от 6 лет и старше должны быть установлены четкие ограничения на время, затрачиваемое на использование электронных устройств, чтобы они не заменяли время на сон, физическую, игровую и творческую активность, необходимые для полноценного здоровья.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Производители молока снизили цены после проверки Генпрокуратуры
- СМИ: ЕС может ввести новые санкции против России до февраля 2025 года
- Петров признался, что для роли Есенина сделал завивку и щипал брови
- Суд в Москве рассмотрит арест директора «Ростелекома» по делу о мошенничестве
- Патрушев попросил проработать импорт картофеля из дружественных стран
- Джеки Чан записал обращение к россиянам
- В России не узаконено около 40% перепланировок во «вторичке»
- В Испании из-за наводнений погибли граждане 12 стран
- В Москве крановщику дали 24 года колонии за поджог военкомата
- ЦБ установил курс доллара в 99 рублей на 15 ноября
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru