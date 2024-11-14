Деньги и привязанность: Лантратова рассказала, как детей склоняют к диверсиям

«Враги используют разные манипуляции, чтобы вербовать детей. По данным МВД ДНР, детям все чаще предлагают деньги за совершение преступлений. За поджог автомобиля детям готовы предложить 25 тысяч рублей, за диверсию на железных дорогах - 20 тысяч рублей, за данные о сборе военной российской техники - 5 тысяч рублей. Вот цены за человеческой жизнью, которые враги предлагают нашим детям. Более того, к сожалению, наши дети на это реагируют. По данным МВД, с начала спецоперации на российской железной дороге было совершено 184 диверсии, задержан 141 человек, 59 – это подростки. То есть 40% диверсий на железных дорогах было совершено подростками», - сообщила она.

По словам депутата, злоумышленники прибегают и к иным методам манипуляции.

«Существует большое количество обращений родителей, которые рассказывают, что через компьютерные игры, сайты, девочки 13 лет вдруг знакомятся с мальчиками лет 19. После милого общения она влюбляется. Потом оказывается, что мальчика не существует, но через историю любви начинаетсяманипуляция. "Если ты меня любишь, сделай это"», - заявила она.